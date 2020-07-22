91 деревня претендует на звание самой красивой

Прием заявок на конкурс «Самая красивая деревня» завершен. В этом году за это почетное звание сразится 91 населенный пункт. Конкурсантов вновь много, хотя рекорд прошлого года не побит. Тогда на участие заявились 97 деревень. Накануне итоги заявочной кампании были подведены, теперь до конца августа оргкомитет побывает в каждом селе и деревне лично. Напомним, что заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Лучший из лучших станет обладателем Гран-при и удостоится звания «Самая красивая деревня Владимирской области».

Помимо престижа победители получат материальное вознаграждение.

Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов. Призовые средства жители деревень и сел могут направить на благоустройство.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области уже в шестой раз. Главный приз в прошлом году достался селу Усолье Камешковского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что дотации на благоустройство сельских территорий получат 11 муниципальных образований Владимирской области. Из регионального бюджета выделена сумма в размере более 4,2 миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото группы «Самая красивая деревня Владимирской области»