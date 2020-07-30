89 фальшивых пятитысячных купюр обнаружено во Владимирской области

Жителям Владимирской области стоит быть особенно осторожными с пятитысячными купюрами. Все чаще их выбирают фальшивомонетчики. За второй квартал текущего года выявлено 89 таких купюр, имеющих признаки подделки. Более мелкие купюры таким спросом у мошенников не пользуются. За этот период обнаружено 14 фальшивых тысячных банкнот, а также одна поддельная пятисотка. Найдена также одна поддельная монета номиналом 10 рублей, сообщает региональное отделение Центробанка.

Иностранная валюта фальшивомонетчиков и вовсе не интересует. Обнаружена лишь одна стодолларовая банкнота.

— Во Владимирской области, как и в целом по России, больше всего выявлено поддельных 5-тысячных и тысячных банкнот. Это объяснимо: в общем числе их доля составляет 29% и 25% соответственно, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Жителей региона настоятельно просят быть внимательнее и рекомендуют чаще пользоваться безналичной оплатой товаров и услуг, тем более что в регионе хорошо развита сеть устройств по приему платежных карт.

Количество POS-терминалов в регионе приблизилось к 27 тысячам.

— Если же вам нужна наличка на мелкие расходы, можно воспользоваться точками кешаута. То есть при покупке товаров на кассе магазина держатель карты может снять со своего счета наличные средства. На начало 2020 года насчитывалось 45 подобных точек обслуживания, — уточнила Надежда Калашникова.

Ранее «Призыв» рассказывал, как поклонник одарил возлюбленную фальшивыми долларами.

Ольга Ефремова

Фото: blagoveshchensk.sm-news.ru