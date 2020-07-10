55 пар двойняшек родились во Владимирской области за полгода

За полгода во Владимирской области родились 55 двоен. Всего же за этот период на свет в нашем регионе появились 4 916 детей. Мальчиков больше – 2 537. Девочек – 2 379. Больше всего детей родилось во Владимире — 3 045 новорожденных, затем следуют Муром — 662, Ковров — 507, Александров — 257, Гусь-Хрустальный — 216, Кольчугино — 186 и Меленки — 43.

Также за 5 месяцев этого года во Владимирской области родились 75 детей в результате экстракорпорального оплодотворения. В облздраве напоминают, что процедура ЭКО проводится за счет средств ОМС как в клиниках нашей области, так и соседних регионов.

Между тем, по данным Владимирстата, рождаемость в регионе за первые 4 месяца текущего года по сравнению с январем — апрелем 2019-го несколько снизилась. При этом рождаемость в городской местности остается более высокой, чем в сельской. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.