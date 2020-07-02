48 случаев заражения коронавирусом зафиксированы во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы 48 новых случаев коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда COVID-19 диагностировали у 46 человек. Но в целом отмечается положительная динамика. Три дня подряд опасный вирус выявляют меньше 50 раз. Скорость распространения инфекции упала до 1,1%. На графике тенденция на снижение отчетливо заметна.

Пятая часть всех заболевших — во Владимире. За сутки в областном центре 5 новых случаев заражения. Общее число носителей вируса достигло 822. На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный. 7 инфицированных за 24 часа и 696 положительных тестов на коронавирус за время пандемии.

7 человек заболели и в Петушках. Долгое время закрытый на карантин район — третий в статистике заражения. Там болеют 537 местных жителей.

Общее число носителей вируса достигло 4456.

По 5 человек заразись в Муроме и Коврове, по 4 случая инфицирования в Вязниках, Александрове, Гороховце и Юрьеве-Польском. 3 положительных теста пришли в Киржач. Таким образом, за сутки коронавирус диагностировали у жителей 10 районов области.

За время пандемии в регионе заболели COVID-19 4456 человек. Активными носителями вируса являются 1534 из них. Выздоровели от коронавируса 2857 пациентов. В том числе за один день закрыли больничный 20 человек. 65 жителей области не пережили осложнений, вызванных вирусом.

Ранее «Призыв» сообщал интересные цифры про коронавирус за июнь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»