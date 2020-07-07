47 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в регионе за сутки

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 49 человек. Среднесуточный прирост инфицированных за неделю составил 47,4. Этот показатель медленно, но верно снижается. На сто тысяч населения положительные тесты получили 340 человек, сообщает «Яндекс».

Общее число носителей вируса достигло 4 694 человек.

Больше всех пациентов с коронавирусом во Владимире. Но и здесь ежедневно снижается число инфицированных, выявленных за 24 часа. За сутки областной центр добавил 3 случая в статистику распространения вируса. За время пандемии в городе заболели 843 местных жителей.

На втором месте по этому показателю — Гусь-Хрустальный: плюс 3 заболевших сегодня и 725 случаев инфицирования за все время наблюдения.

По 6 человек заболели в Собинке, Александрове и Муроме. 5 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Коврове, 4 случая заражения — в Петушинском районе, по 3 — в Кольчугино, Суздале и Судогде. 2 человека добавили Вязники, по одному — Радужный, Киржач и Камешково.

Таким образом за сутки положительные тесты на COVID-19 пришли жителям 14 районов области. Активными носителями вируса являются 1 314 человек. Выздоровели от коронавируса 3 300 пациентов. В том числе за день больничный закрыли 116 жителей области. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 80 жителей области. О трёх летальных случаях стало известно сегодня. Смертность растет пятый день подряд.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»