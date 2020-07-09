46 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в регионе за сутки

Во Владимирской области зафиксированы 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Десять дней подряд число положительных тестов на COVID-19 не пересекает отметку в полсотни. Среднесуточный прирост инфицированных упал до 47. И это самый маленький показатель за два месяца.

Общее число заболевших — 4785.

Больше всех носителей вируса во Владимире. Но город уверенно идет на снижение, сегодня в областном центре зарегистрированы 4 новых случая заболевания. За время пандемии инфицированы 852 человека. В Гусь-Хрустальном заболевших меньше — 738 пациентов с COVID-19. Но ежедневный прирост инфицированных в городе пока большой. За 24 часа положительные тесты получили 7 местных жителей.

Спустя длительное время в лидеры по количеству заболевших за один день снова вышел Муром. Статистику сегодня пополнили 8 пациентов с коронавирусом. За все время наблюдений в городе на Оке зафиксированы 403 случая заражения. Ещё 6 человек заразились в Петушках, 5 — в Коврове, по 4 человека получили положительные тесты в Собинке, Меленках и Вязниках. Два человека инфицированы в Юрьеве-Польском, по одному — в Кольчугино и Суздале.

Таким образом, за сутки коронавирус диагностировали у жителей 11 районов области. На этом фоне регион продолжает смягчать ограничительные меры. С 8 июля начали работать бассейны.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»