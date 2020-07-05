46 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в регионе за сутки

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 47 человек. Среднесуточный прирост инфицированных за неделю составил 47,8. Это минимальные показатель с начала мая.

Общее число носителей вируса в области достигло 4598 человек.

Больше всех пациентов с коронавирусом — во Владимире. За сутки областной центр добавил 6 случаев в статистику распространения инфекции. За время пандемии в городе заболели 838 местных жителей. На втором месте — Гусь-Хрустальный. Плюс 8 заболевших за 24 часа и 716 случаев инфицирования всего. 6 человек получили положительные тесты в Вязниках, по 5 — в Петушках и Кольчугино, по 4 случая коронавируса — в Юрьеве-Польском и Судогде. По 2 — в Коврове, Киржаче, Камешково и Гороховце. Таким образом, за сутки положительные тесты на COVID-19 пришли жителям 11 районов области.

Выздоровели от коронавируса за время пандемии 3154 человека. В том числе за день больничный закрыли 27 пациентов. Не пережили осложнений, вызванных болезнью, 74 жителя области. Три летальных случая зафиксированы сегодня. Активными носителями вируса являются 1370 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что здравоохранение Владимирской области может возглавить чиновница из Подмосковья.

Полина Тарбеева

Фото: anews.com