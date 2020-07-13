45 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в регионе

Во Владимирской области зафиксированы 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 43 человека. Уже две недели подряд ежесуточный прирост инфицированных ниже 50. И это положительный тренд. Однако дальнейшего снижения роста заболеваемости пока нет. За время пандемии диагноз подтвердили у 4 962 жителей области.

На сто тысяч населения носителями опасной инфекции являются 360 человек, сообщил «Яндекс».

Больше всего заболевших COVID-19 по-прежнему во Владимире. За 24 часа здесь заразились 5 человек. В общей сложности положительные тесты получил 871 житель областного центра.

7 человек заболели в Коврове, по 6 — в Петушках, Муроме и Вязниках. 4 случая инфицирования в Александрове и Меленках. По 2 человека заразились в Судогде, Радужном и Киржаче. Один человек инфицирован в Гусь-Хрустальном. Таким образом, за сутки положительные тесты получили жители 11 районов области.

Выздоровели от коронавируса 3 820 человек. Что интересно, за сутки согласно официальным данным больничный никому не закрыли. Умер от коронавируса 91 пациент. В том числе за 24 часа подтверждена еще одна смерть.

Ранее «Призыв» сообщал, что переболевших COVID-19 призывают сдать плазму крови.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»