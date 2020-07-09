37 автокомпаний заявили об ухудшении ситуации с пассажирскими перевозками в области

Перевозчики добиваются встречи с губернатором

Перевозчики, работающие на пригородных и межмуниципальных маршрутах Владимирской области, добиваются встречи с губернатором. У них проблемы, которые, несмотря на смягчение режима ограничений, становятся всё острее. Во-первых, перевозчикам не возвращают прежний режим работы, количество рейсов и автобусов все еще сокращено. Во-вторых, госпредприятие «Владимирский автовокзал» задолжало им огромную сумму за купленные через кассы билеты. В-третьих, условия конкурсов по выбору перевозчиков на маршруты не изменились, несмотря на жалобы транспорных предприятий. По-прежнему решающий критерий — наличие валидаторов и электронных табло в салоне. Безаварийная езда и опыт работы ценятся меньше.

— Необходимо поддерживать опытных перевозчиков в таких сложных условиях работы. 37 перевозчиков, работающих в регионе, ждут встречи с губернатором который месяц, но никак этого не случится. Проблемы серьезные. Люди реально думают, что не вернутся на маршруты после конкурсов. Да и смогут ли остаться на плаву с такими неплатежами от вокзала, — считают депутаты Законодательного Собрания, поднявшие вчера на своём заседании этот вопрос.

С начала года на пригородных и межмуниципальных маршрутах сменилось несколько крупных и опытных перевозчиков. Но передел рынка ещё идёт.

К теме проблем перевозчиков депутаты Заксобрания возвращались несколько раз. По ней они задали вопросы губернатору, отчитывавшемуся перед областным парламентом. Владимир Сипягин обещал встретиться с транспортными компаниями в ближайшее время, до конца июля.

— Мы выравниваем ситуацию с перевозчиками, из бюджета выделено 30 миллионов рублей на выплаты. Готовы еще выделять по мере необходимости. Мы ведем серьезную борьбу с нелегальным рынком. Именно поэтому введены такие критерии в договорах перевозчиков с вокзалами. Берут долю не с билета, а с каждого заезда. Почему только половина перевозчиков согласна на такие условия, а другие нет? Потому что сами заняты в теневом бизнесе, – предположил глава региона.

Руководство администрации области особенно настаивает на оздоровлении госпредприятия «Владимирский автовокзал». Якобы изменение расчетов с перевозчиками, отлов нелегалов – все это вытянет компанию из долгов. Но перед приходом новой команды «Белого дома» у вокзала было 20 миллионов рублей долга, а сейчас – 18 миллионов. Существенным изменением это не назовешь. И если вокзал как госпредприятие может уповать на бюджетную поддержку, то перевозчики утратили веру. Все они жалуются на то, что кадровые перестановки как среди вице-губернаторов, так и в департаменте транспорта дурно повлияли на ситуацию на рынке перевозок. Как раньше, когда автобусы приезжали минуту в минуту и без всяких сбоев, уже не будет.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский общественный транспорт совершенствует свою работу. О новых информационных табло и остановках можно узнать из короткого видео.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • вас:
    09.07.2020 в 14:22

    пока бюджет осваивает деньги через установку ТАБЛО, перевозчики пляшут свою песню…нужна жесткая рука, чтобы автобусы ходили по графику (как прежде)

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