3000 ламп во Владимире станут энергоэффективными

Еще 3000 светодиодных светильников смонтируют на улицах Владимира до конца года. Энергоэффективное оборудование установят в рамках уже действующего энергосервисного контракта между администрацией города и частной компанией. Инвестор в течение нескольких лет поэтапно меняет старые натриевые светильники на новые. Первый контракт уже подходит к концу, мэрия готовится подводить итоги и оценивать преимущества от модернизации.



— Освещенность дорог увеличилась на 10-20%. Качество освещения стало другое. Экономия электрической энергии на объектах энергосервиса превышает 50%. Это до 40 миллионов рублей в год, — говорит глава администрации Владимира Андрей Шохин.

На дорогах и тротуарах работают 14 647 энергосберегающих светодиодных светильников.

Мощность обычных светильников в два раза выше светодиодных. Нагрузка на городской бюджет по оплате расходов за наружное освещение снижается каждый год. Еще один плюс – долговечность этих светильников. Обычный фонарь служит в среднем 3-4 года, светодиодный – 15-18 лет. И то он не гаснет, а немного тускнеет.

Жители замечают, что светодиодные фонари дают более яркий свет. Туман и дождь им не помеха. Их ставят не только на магистральных дорогах, но и во дворах и на тротуарах в отдаленных микрорайонах.



Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире появляются новые участки освещения. Устанавливают опоры наружного освещения на аварийных участках дорог.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»