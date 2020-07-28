28 случаев коронавируса выявлены за сутки во Владимирской области

Число новых случаев коронавируса во Владимирской области продолжает снижаться. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 28 человек. Это на одного меньше, чем было днем ранее, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз такое количество заболевших регистрировалось в конце апреля.

Владимир перестал лидировать по числу инфицированных за сутки. Наибольший прирост за последние 24 часа показал Гусь-Хрустальный район. В статистику распространения инфекции там добавились 7 человек.

В областном центре заразились 5 человек. Такая же цифра у Петушинского района. 4 новых случая инфицирования отмечено в Муромском районе, 3 — в Меленковском, 2 — в Селивановском, по одному инфицированному в Ковровском и Киржачском районах.

Таким образом, число муниципальных образований, где выявляются новые случаи заболевания, также снижается. За сутки коронавирус подтвердили у жителей 8 районов области.

Всего за время пандемии во Владимирской области коронавирусом болели 5 490 человек.

Выздоровели от COVID-19 5 113 человек. В том числе за сутки закрыли больничный 2 пациента. Не пережили болезнь 125 жителей региона. За последние 24 часа подтверждён один летальный исход.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область вышла на второй этап снятия карантинных мер. Регион возвращается к обычной жизни. О том, какие ограничения были сняты на минувшей неделе, мы рассказывали здесь.

Ольга Ефремова

Фото АГН «Москва»