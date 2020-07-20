20 случаев смерти от COVID-19 подтвердили с начала июля

Во Владимирской области растет смертность от COVID-19. Только с начала июля в регионе подтвердили 20 летальных исходов от опасной инфекции. При этом печальная статистика распределяется равномерно: в течение последней недели почти ежедневно приходили сообщения о трёх умерших пациентах с коронавирусом. Прирост летальных исходов в летний период (он составил около 4%), как минимум, настораживает.

В общей сложности за время пандемии не пережили болезнь 84 жителя Владимирской области.

На сто тысяч населения смертность составила 6 человек, сообщает «Яндекс». И подавляющая часть летальных исходов — свежие случаи. С 1 июня пришла информация о 63. Правда, когда именно произошла смерть, и сколько времени понадобилось специалистам для патологоанатомических экспертиз — этого статистика не говорит.

— Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, — сообщается каждый раз в официальных бюллетенях по коронавирусом.

На данный момент в инфекционных госпиталях региона пребывают 473 пациента с COVID-19. Подробностей о состоянии больных нет. Пропали даже данные о том, сколько людей подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Но есть позитивные новости. Все больше жителей области выздоравливают. За сутки больничный закрыли 146 пациентов с корнавирусом. За время пандемии болезнь преодолении 3 526 человек. Кривая выздоровлений все чаще опережает число новых случаев инфицирования. Сегодня разница ровно в сто человек. COVID-19 подтвердился у 46 жителей региона.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости