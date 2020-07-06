180 человек пропали во Владимирской области за полгода

Волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей. С начала года эта организация получила заявки на поиск 180 человек. Среди потерявшихся было 46 несовершеннолетних. Нашли 154 человека, но, к сожалению, 20 на тот момент, когда их обнаружили, были уже мертвы.

Ещё 13 пропавших не найдены до сих пор. Несовершеннолетних среди них нет.

Поисковики уточняют, что все пропавшие дети найдены живыми. В минувшие выходные велись активные поиски двух подростков — из Коврова и Лакинска. Всё обошлось, дети возвращены домой.

Согласно статистике волонтеров, жители Владимирской области чаще пропадают в городской среде — 137 человек с начала года. В лесах потерялись 43 человека. Однако грибное лето может кардинально изменить эти цифры, в разы добавив работы волонтерам. Яркий пример тому — прошлый год. Тогда добровольцы получили рекордное количество заявок на поиск людей, ушедших за «дарами природы».

Ранее «Призыв» сообщал о правилах поведения в лесу. Как выйти на «тихую охоту» и не потеряться, можно узнать из нашего материала.

Ольга Ефремова

Фото: usolie.today