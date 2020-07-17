17 школьников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Департамент образования Владимирской области озвучил результаты Единого госэкзамена. В сравнении с прошлым годом результаты выпускников улучшились. Так, на самом массовом экзамене по русскому языку максимальные 100 баллов набрали сразу 17 владимирских выпускников. Количество участников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы в 36 баллов, сократилось по сравнению с прошлым годом и составило в целом по стране 1,14%, во Владимирской области – 0,6%.

Результаты по профильной математике в области также выше, чем в среднем по России. Количество выпускников, набравших более 80 баллов, составило 6,6% по стране, а по Владимирской области — 7,5%.

Хорошие результаты и по истории. Пятеро школьников набрали максимальные 100 баллов. Это выпускники школ № 36 Владимира, № 21 Коврова, № 6 Мурома, № 1 Кольчугино.

В прошлом году не было ни одного «стобалльника» по истории.

Еще восемь школьников набрали 100 баллов по информатике, по одному выпускнику получили сто баллов за знания литературы и географии. Это учащиеся школ № 3, 22, 25, 37, 48 Владимира, № 5 Коврова, № 2 Гусь-Хрустального, № 4 Вязников, № 8 о. Муром, № 5 Кольчугино.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области официально разрешили работать учреждениям дополнительного образования для детей. Кружки, студии и центры во Владимирской области могут снова открыться.

Ольга Ефремова

Фото: obruchev.mos.ru