15-летнего подростка застрелили на территории рыбхозяйства

Роковой выстрел. 15-летний подросток погиб от выстрела охранника на территории частного рыбхозяйства в Собинском районе. Это случилось вчерашней ночью. Подросток с отцом рискнули ловить рыбу без разрешения. Малый спрятался в кустах с велосипедами, а взрослый, по версии следствия, отправился к водоёму снимать оставленную накануне ловушку для рыб. Но тут на его пути встал человек с ружьём.

Охранник находился в засаде в кустах. Видимо, случаи воровства были не редкостью, поэтому он выслеживал незаконных добытчиков. И выследил. Увидев браконьеров, он произвел предупредительный выстрел в воздух.

Отец подростка попытался скрыться от охранника.

— Преследуя рыбака, 38-летний мужчина пошёл ему наперерез. Увидев вдалеке силуэт подростка и приняв его за похитителя рыбы, он в него выстрелил, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Подросток от полученных ранений скончался в медицинском учреждении. В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. Следствие ходатайствует об аресте.

Ранее «Призыв» сообщал ещё об одной трагедии, связанной с несовершеннолетним. 17-летнего подростка сбил поезд в Вязниковском районе.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»