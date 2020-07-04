142 человека выздоровели и 3 умерли от коронавируса за сутки

Во Владимирской области обновилась статистика по новым случаям выздоровления и смерти от COVID-19. За сутки больничный закрыли 142 пациента. Больше было только 30 июня, когда диагноз сняли одновременно со 151 человека. Умерли 3 носителя вируса. Второй день подряд в регионе растет показатель по смертности. С начала лета не пережили инфекцию 50 жителей области. На сто тысяч населения скончались 5,2 человека, сообщает «Яндекс».

Настораживает и ситуация с коечным фондом. Если 2 июля власти информировали о 90,4% свободных мест в инфекционных госпиталях, то уже накануне эта цифра снизилась до 64,4%. Так, по нашим данным, медучреждения Владимира работают с максимальной нагрузкой. В областном центре с начала пандемии зарегистрированы 832 заболевших коронавирусом. И это больше всех в регионе. За сутки плюс 4 инфицированных.

Всего за 24 часа во Владимирской области зафиксированы 47 новых случаев заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Это меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 49 человек. Скорость распространения инфекции все-таки падает. Сейчас она равна 1%. Среднесуточный прирост заболевших — 48,2.

8 положительных тестов получили жители Петушков, 7 заболевших — в Гусь-Хрустальном, 6 — в Александрове. По 5 человек заразились в Коврове и Вязниках, 4 — в Собинке. По 2 инфицированных добавили Киржач и Камешково, по одному — Меленки, Суздаль, Красная Горбатка и Гороховец. Таким образом, положительные тесты на коронавирус пришли жителям 13 районов области.

За время пандемии в регионе коронавирус диагностировали 4552 раза. Активными носителями инфекции являются 1354 человека. Выздоровели 3127 пациентов с COVID-19. Скончался 71 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус изменил программу Дня семьи, любви и верности.

Полина Тарбеева

Фото: iz.ru