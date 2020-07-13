13-летний подросток разбился на питбайке

В Ковровском районе 13-летний подросток разбился, управляя питбайком. Спасти молодого человека не удалось, он погиб на месте аварии. Трагедия произошла накануне около 20 часов вечера. На своем мини-мотоцикле парень решил проехаться от деревни до деревни. Однако, как считают правоохранители, подросток не справился с управлением, упал, после чего на него наехала машина.

— По предварительной информации, подросток 2006 года рождения, следуя на мотоцикле со стороны деревни Дмитриево в сторону деревни Русино, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В дальнейшем на водителя мотоцикла совершил наезд автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя 2002 года рождения, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления УМВД.

Садиться за руль легкого мотоцикла по правилам дорожного движения нельзя до достижения 16 лет.

Трасса, по которой передвигался подросток, не считается оживленной. Чаще всего именно по таким дорогам родители и разрешают своим детям кататься на мотоциклах, пояснили «Призыву» спасатели, прибывшие на место ДТП одними из первых.

— Мы торопились, на место прибыли первыми. Когда приехали, молодой человек лежал рядом с машиной, его извлекли из-под автомобиля очевидцы. Спустя минуту на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, 13-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось, — написал в своем блоке сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. — Уважаемые родители, если вы решили купить ребенку такую игрушку, то продумайте вопросы безопасности и знаний ПДД.

Только в возрасте 16 лет молодые люди могут сдать на права и попробовать себя на дороге. Правоохранители напоминают родителям о том, что питбайк — это не просто игрушка, это транспортное средство повышенной опасности.

Ранее «Призыв» сообщал, что лишённый прав мотоциклист насмерть сбил пешехода.

Полина Тарбеева

Фото Михаила Быкова