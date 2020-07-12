12-летний ребенок сел за руль автомобиля с разрешения матери

Установлена личность женщины, доверившей управление своего автомобиля 12-летнему сыну. Видео, на котором ребенок уверенно крутит руль, а на заднем сиденье едут еще двое маленьких детей, накануне разлетелось по соцсетям. Мама детей в это время ехала рядом и вела съемки, чтобы позже вставить публикацию в свой Инстаграм. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы.

Женщина раскаялась в своём поступке.

— Сотрудники полиции провели с нарушительницей профилактическую беседу, напомнив, что подобные действия угрожают безопасности водителя, пассажиров, а также других участников дорожного движения, — сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Свою проверку инициировала и областная прокуратура.

Ранее «Призыв» сообщал, что 11-летний водитель мопеда пострадал в ДТП. Авария произошла в Собинском районе.

Ольга Ефремова

Фото: smipressa.ru