12 человек умерли от коронавируса за 4 дня

Во Владимирской области подтверждена смерть еще трёх пациентов с COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус рф. Таким образом, всего за четыре последних дня стало известно о 12 погибших от опасной инфекции жителей региона. Начиная с 3 июня, каждый день приходит информация о трёх новых летальных исходах. По данным «Яндекса», на 100 тысяч населения вирус не пережили 5,6 человека. При этом в последние дни ежесуточный прирост летальных исходов уже больше 4%. Для сравнения, в среднем по стране он не превышает 1,5%.

Всего за время пандемии COVID-19 унес во Владимирской области жизни 77 пациентов. Кто эти люди, сколько им было лет, а главное, имелись или нет у них хронические заболевания, не известно. Все, что по этому поводу говорится в официальных бюллетенях по коронавирусу: «Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований».

Во Владимирской области от опасной инфекции умерли 2% пациентов, имевших несчастье заразиться COVID-19.

Но есть и положительные цифры. Так, выздоровели от коронавируса 3 184 человека. Только за вчерашний день больничный закрыли 30 инфицированных. 68% зараженных уже излечились от инфекции. На данный момент болеет только каждый третий из тех, кто получил положительные тесты.

Активными носителями вируса являются 1 386 человек. Этот показатель постоянно уменьшается. В основном, количество выздоровлений превышает число новых случаев коронавируса. Областные власти сообщают о рекордном количестве свободных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас эта цифра равна 97,5%. Правда, где эти места, не уточняется. По нашим данным, учреждения здравоохранения, например, областного центра испытывают почти максимальные нагрузки.

— Во Владимирской области развернуто 1368 коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них 706 занято. 915 коек — для лечения пациентов с COVID-19. В инфекционных госпиталях региона находятся 480 пациентов с коронавирусом, — сообщается в официальном бюллетене.

Ранее «Призыв» информировал, что ежесуточный порог ниже 50 заболеваний коронавирусом держится уже неделю.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС