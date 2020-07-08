Бассейнам разрешили возобновить работу в разгар жары

Жителям Владимирской области разрешили посещать бассейны. Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач региона. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. Уже сегодня, 8 июля, желающие охладиться на водной дорожке смогут достать купальники и шапочки. Благо плавать будет разрешено без средств индивидуальной защиты. Если, конечно, это не специальная маска с трубкой.

А вот сотрудники бассейнов будут пребывать в масках и во время занятий.

Будут соблюдаться следующие ограничения. На входе сотрудников бассейнов ждёт термометрия. Им придётся пользоваться антисептиками. Ещё Роспотребнадзор выдал специальные рекомендации по уборке и дезинфекции помещений. Для безопасности каждые два часа будут организованы проветривания.

Главное условие для посетителей — предварительная запись. Просто так прийти в любой момент даже у владельцев абонементов не получится. Чтобы избежать скопления людей, любителей плавания будут разводить по времени. Пуск в бассейн — из расчета 5 квадратных метров площади зеркала воды на человека. На 25-метровой дорожке одновременно могут находиться не более двух человек.

В связи с пандемией коронавируса бассейны и фитнес-центры закрылись в конце марта. Почти три месяца простоя плачевно сказались не только на экономической составляющей бизнеса, но и на здоровье граждан. Об этом представители индустрии писали в открытом послании губернатору. После этого физические нагрузки в спортивных залах разрешили, теперь пришло и время бассейнов.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»