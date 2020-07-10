10 тысяч пользователей выбрали мобильную связь от «Ростелекома» во Владимирской области

«Ростелеком» во Владимирской области обслуживает 10 тысяч абонентов мобильной связи. В 1,5 раза увеличилось количество новых абонентов в апреле — июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными у пользователей стали пакетные тарифы «Технологии без границ» и «Технологии без границ+».

Тариф «Технологии без границ» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, мобильную связь с 100 Гб интернета, 1 200 минут разговоров, 500 SMS и возможность подключить до 5 SIM-карт, а также доступ к видеосервису Wink с 227 каналами. Помимо 220 телеканалов и 5 000 фильмов и сериалов, которые уже включены в предложение, абонент может выбрать 5 из 12 тематических пакетов на свой вкус.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Компания “Ростелеком“ предлагает большой набор сервисов, базирующихся на едином абонентском профиле, так называемые конвергентные тарифы. По одному лицевому счету абоненту предоставляются телевидение, интернет и сотовая связь. Все услуги оплачиваются с одного счета один раз в месяц. Пользователю больше не надо тратить время на то, чтобы заходить в разные системы оплаты и вносить деньги отдельно за каждую услугу, да еще и в разные дни. При этом пакетные предложения позволяют абонентам экономить до 30 % затрат на связь. Ведь стоимость пакета всегда ниже, чем услуги по отдельности. По росту количества абонентов и потребляемому трафику, мы видим, что абоненты это понимают и пользуются пакетными предложениями все чаще».

Светлана Фокина, новый абонент тарифа «Технологии без границ»:

«Недавно приобрели квартиру в новостройке, при выборе поставщика телеком-услуг решила, что, как и раньше, доверюсь «Ростелекому». Выбрала тариф «Технологии без границ». Понравилось, что и интернет, и ТВ — в одном пакете, еще и мобильную связь можно привязать. Оплата всех услуг по номеру телефона — очень удобно и выгодно. Теперь на новой квартире на услугах связи даже экономлю».

Узнать подробности о тарифе можно обратившись в ближайший офис обслуживания клиентов, на сайте или по телефону 8-800-1000-800.