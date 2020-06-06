Звездный дом планируют переформатировать

Владимирская мэрия решила вдохнуть новую жизнь в изрядно запылившийся проект нового планетария, который много лет назад должен был открыться в Звездном доме на улице Суздальской. Власти оставили мечты купить дорогостоящее оборудование для изучения звездного неба и спустились на землю, где дети хотят получать знания в современном компьютерном мире и легко ориентироваться в новомодных технологиях. В общем, ни больше, ни меньше, а хотят сделать нечто похожее на «Кванториум».

— Это будет новая образовательная площадка. Готовим проект, чтобы понять, что будет в каждом из помещений. В сентябре-октябре он будет сделан. А в следующем году начнем строительство, -говорит глава городской администрации Андрей Шохин.

По соседству с Звёздным домом работают «Кванториум» и «Платформа-33» для продвинутых и одаренных детей.

Если всё же задумка администрации реализуется, то на Суздальской появится мега-центр образования детей и подростков. Все они, существующие и будущие, бесплатные и доступны всем. В Звездном доме осталось не так много помещений, чтобы развернуться. В ожидании переезда планетария многие пустующие площади сдали в аренду.

Похожая долгая история связана и с помещениями проблемного здания на улице Горького, так называемого дома-утюга. Как «Призыв» сообщал ранее, Андрей Шохин обещал открыть там спортивный музей и переселить бюджетные учреждения. Но дело пока застопорилось.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»