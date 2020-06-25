Золотые ворота не откроют из-за рекомендаций Роспотребнадзора

Сегодня Владимиро-Суздальский музей-заповедник решает, какие экспозиции сможет открыть после введения послаблений в режим повышенной готовности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. С 27 июня во Владимире откроются Палаты, Исторический музей, обновленный Музей хрусталя, музей «Родная природа». Самое сложное требование для исторических памятников – это разведение потоков. По этой причине не откроются Золотые ворота. Водонапорная башня будет работать по сеансам, чтобы минимизировать количество посетителей в залах.

В Муромцево начнутся экскурсии в усадьбу Храповицкого. В Суздале отроют для прогулок территории Музея деревянного зодчества, Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря. Рождественский собор также не удастся открыть по той же причине недостатка запасных выходов. Заведующие экспозиций просчитывают возможности соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора и сохранить полноценными и интересными объекты показа.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника

— Требования санэпидрежима правильные, очень четкие и жесткие, но когда речь идет о памятниках, они трудновыполнимые. Пример, Музей деревянного зодчества — самый посещаемый объект Суздаля. На экспозиции может находиться одновременно только два человека. А туда приезжают семьями, минимум из трех человек. Третий член семьи будет ждать, пока первые два выйдут. Это большие сложности.

По самым скромным подсчетам, потери музея-заповедника из-за простоя составили 50 миллионов рублей.

Светлана Мельникова уже ожидает волну недовольства со стороны туристов, которые получат урезанный пакет услуг. То есть смогут посмотреть Палаты, но не зайдут внутрь Золотых ворот. По этой причине музей-заповедник рассматривает вариант отмены или сокращения списка и стоимости единого билета.

До введения режима повышенной готовности ВСМЗ продавал единые билеты по отдельности для экспозиций Владимира (600 рублей) и для Суздаля (1100 рублей). Туристам было выгодно, и они охотно этим пользовались. Теперь же придется пересматривать пакеты. Руководитель музея-заповедника пообещала в этом сезоне снизить цены на посещение экспозиции. В первую очередь скидка начнет действовать в Музее деревянного зодчества. Билет подешевеет сразу в два раза, до 200 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, на центральную площадь Суздаля возвращают полюбившиеся туристам деревянные фигуры. Объектов показа под открытым небом становится больше.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»