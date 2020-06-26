Жителям Владимирской области ограничат доступ в лес из-за введения в регионе особого приротивожарного режима. Он начал действовать сегодня и продлится до особого распоряжения. Причина — прогнозируемая устойчивая жаркая погода с небольшим количеством осадков. С 26 июня на природе запрещено разводить открытый огонь. За нарушение требований придется заплатить штраф.

— Противоправные действия граждан влекут наложение административного штрафа на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей, — сообщается в пресс-релизе регионального управления МЧС.

С начала противопожарного сезона в регионе произошло 27 природных пожаров.

Выгорело 40 га земли. Только за последние сутки спасателям приходилось выезжать в Петушинский и Вязниковский районы. Возгорания были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Ранее «Призыв» сообщал, что 100 человек эвакуировали во время пожара новостройке.

Полина Тарбеева

Фото: komi-news.ru