Жителям Владимирской области ограничат доступ в лес из-за введения в регионе особого приротивожарного режима. Он начал действовать сегодня и продлится до особого распоряжения. Причина — прогнозируемая устойчивая жаркая погода с небольшим количеством осадков. С 26 июня на природе запрещено разводить открытый огонь. За нарушение требований придется заплатить штраф.
— Противоправные действия граждан влекут наложение административного штрафа на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей, — сообщается в пресс-релизе регионального управления МЧС.
С начала противопожарного сезона в регионе произошло 27 природных пожаров.
Выгорело 40 га земли. Только за последние сутки спасателям приходилось выезжать в Петушинский и Вязниковский районы. Возгорания были своевременно обнаружены и ликвидированы.
Ранее «Призыв» сообщал, что 100 человек эвакуировали во время пожара новостройке.
Полина Тарбеева
Фото: komi-news.ru
Обсуждение