Жители высоток на улице Мира оказались в дорожном плену

Жители домов по улице Мира оказались отрезаны от магистралей Владимира. В районе Дворца детско-юношеского творчества выстроены и заселены три огромных жилых квартала, но подъездных путей или развязок к ним нет. Застройщики на Университетской, Мира и Студенческой делают все по одному сценарию: асфальтируют тротуары, проезжую часть во дворах, а дальше хоть трава не расти. Инициативная группа с улицы Мира, 9, обратилась в администрацию сразу с тремя проблемами.

— Наша самая главная просьба – вернуть левые повороты на улице Мира. Разворачиваться у ДДЮТ просто невозможно. Не хватает радиуса, там большой поток встречного транспорта. Да и небезопасно это. Единственную официальную подъездную дорогу превратили в стройплощадку. И совсем нет тротуаров: ни к магазину, к школам, ни к поликлинике на Токарева. Мы просим асфальтной крошки. Хотя бы ей утрамбовать грунтовые дорожки, — рассказывает председатель правления ТСЖ дома на Мира, 9, Ольга Борштенбиндер.

У детей из новостроек на Мира не осталось тротуаров к школам № 7 и 19.

За домом № 9 строятся сразу несколько многоэтажек. Дорог к ним вообще никаких нет. Да и старую, которую мэрия предлагала жителям уже готовой высотки, раскатали самосвалы. Но представители застройщиков, работающие на стройплощадках, уверяют, что дороги будут к 2022 году. Мэрия же не торопится помогать ни новоселам, ни застройщикам.

— Левые повороты к жилым кварталам ликвидировали, потому что они влияют на проходную способность магистрали по улице Мира. Развернуться можно, заехав на конечную у ДДЮТ. Там есть специальная площадка. Не надо выполнять повороты на перекрестке, — пояснили в администрации города.



Еще в прошлом году в мэрии пообещали проложить дублер с улицы Студенческой до Мира, по склону в районе АЗС. Даже грунтовой вариант сделали. Но потом его перекопали. Оказалось, что надо коммуникации переложить и административное здание снести. Правда, его перед этим у частника надо выкупить. А это, по предварительным подсчетам, обойдется в 40 миллионов рублей. Поэтому дело затормозилось. Работы сейчас там ведутся, но на стадии выравнивания земельных участков. Об асфальтировании и прокладке дороги с тротуаров уже не говорят.

А вот жителям микрорайона Доброе повезло больше. Им дублер по улице Красносельский проезд обещали обновить уже этим летом. Как «Призыв» сообщал ранее, контракт на работы уже разыгран на торгах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»