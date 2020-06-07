Жители Нижней Дубровы борются с пылью посадкой лип

Аллея из тридцати молодых лип появилась около дома № 19 на улице Нижняя Дуброва во Владимире. Деревья высадили в День эколога, 5 июня. Это произошло благодаря настойчивости местных жителей. Владимирцы отправили в городскую администрацию десяток заявлений с просьбой отгородить их дом от автомобильной дороги «зеленым щитом».

Трехметровые саженцы приобрели в рамках программы озеленения губернской столицы.

Как рассказала жительница дома № 19 Анна, раньше газон, отделяющий высотку от оживлённой дороги, был пустым. Пыль, поднимающаяся от проносившегося транспорта, летела в окна, те становились чёрными, людям было тяжело дышать. Конечно, деревья растут небыстро, надо ещё, чтобы они прижились, но, по крайней мере, появилась надежда, что со временем ситуация исправится. За это люди и ратовали.

— Обращений от жителей юго-запада поступает много, но тут был целый флешмоб, — уточнил начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров. — Десять писем поступили от разных адресатов, каждое со своим содержанием, но с единственной просьбой — посадить деревья. Мы созвонились с жителями, и они с удовольствием согласились принять участие в этой акции.

В мэрии заверяют, что работа по созданию в областном центре новых зеленых зон будет продолжена. На следующей неделе, например, городская администрация совместно с жителями планирует высадить туи на Соловьином пруду.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые 3D-цветники создадут на магистралях Владимира.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru