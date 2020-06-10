Жильцы и управляющая компания воюют из-за затопленных канализацией подвалов

Жители дома № 67-б по проспекту Ленина во Владимире негодуют, говоря о работе управляющей компании «Люкс», которая, по их мнению, недобросовестно подходит к обслуживанию системы канализации. Стоки из квартир заливают подвалы, где хранятся личные вещи жителей. Неприятный запах, антисанитария. Часть окошек в подвалах забетонирована, подвалы не проветриваются. Да и вся вода, которая течет вдоль отмостки и подъездов, попадает в подвал. Система слива с крыши и колодцы, как уверяют жители, не работают.

Геннадий Коновалов, житель дома № 67-б по проспекту Ленина:

Внешне стены просели сильно, дом трещины дает. Обращения направлял в Роспотребнадзор, жилинспекцию. Дверь в подвал должна быть герметичная.

Щебенку подсыпали полтора года назад перед приходом Роспотребнадзора.

Уклона нет, канализация застаивается. Везде вода, гнилье. Стены вокруг в канализации.

Жильцы жалуются на инженера и подрядчиков управляющей компании, так как те не хотят оперативно реагировать на обращения. Как оказалось, дело вовсе не в аварийном состоянии труб. В управляющей компании «Люкс» о проблеме с протечками в подвале знают. Но главной причиной называют неправильную эксплуатацию канализации самими жителями.

— Засоры случаются нередко. И в этом доме постоянно спускают в канализацию кошачий наполнитель. Он разбухает и застревает в угловых соединениях. Не дает проходить другим отходам. И выбивает ревизионные заглушки в подвале. И все течет в подвал. Откачиваем, вычищаем, засыпаем щебнем. Повторяется раз в две недели такое, — говорит директор управляющей компании «Люкс» Михаил Пронин.

Слесари находят в канализации яблоки, вилки капусты, мячики и мертвых котят.

В управляющей компании сетуют, что жителям очень сложно объяснить, почему нельзя спускать в унитаз прокладки, кошачий наполнитель, крупные овощи и фрукты. Рассказывают последний случай, когда бабушка на объяснения слесаря сказала, что впредь капусту будет сливать не целиком, а частями. Слесари по своему опыту рассказывают, что пик засоров случается в конце весны, когда жители разбирают сараи, и в начале осени, когда начинаются заготовки.

Еще жители этой пятиэтажки считают, что давно нужно заменить двери в подвалах. В управляющей компании с этим согласны, но на доме «висит» долг по оплате за содержание и ремонт общедомового имущества. Часть жителей вообще не платит. Накопилась задолженность и из-за большого объема работ, выполненных ранее. Поэтому, как говорит директор «Люкса» Михаил Пронин, хватает только на уплотнитель для двери, чтобы крепче держалась и не пропускала запахи.

Ранее «Призыв» рассказывал, как во дворе этого и двух соседних домов проводился ремонт дороги. Здесь теперь идет поток машин, чтобы объехать заторы на магистралях по проспекту Ленина и Верхней Дуброве.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»