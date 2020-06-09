Жалоба ООО «ЗВК-Сервис» признана необоснованной, но заказчику вынесено предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ЗВК-Сервис» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку товара «Периферийное оборудование» для нужд ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит положения, которые ограничивают количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной, но вместе с тем признала заказчика нарушившим требования частей 1,2 статьи 33, пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынесла в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.