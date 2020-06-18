Жалоба ООО «ВладСК» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВладСК» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству VII очереди Нового городского кладбища в районе д.Высоково.

По мнению заявителя, незаконное решение аукционной комиссии о признании второй части заявки ООО «ВладСК» несоответствующей, нарушает права и законные интересы общества, лишает его возможности в случае победы заключения контракта на выполнение работ.

Проанализировав заявку заявителя, требования, установленные заказчиком в аукционной документации, материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правомерно признала заявку участника закупки ООО «ВладСК» несоответствующей требованиям, установленным документацией по основаниям указанным в протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме.

Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «ВладСК» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству VII очереди Нового городского кладбища в районе д.Высоково необоснованной.