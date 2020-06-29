Жалоба ООО «Владимирская строительная компания-А» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Владимирская строительная компания-А» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту Здание поликлиники (взрослой и детской) по адресу: Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, в районе домов 43, 51а.

Заявитель полагает, что решение конкурсной комиссии о признании победителем открытого конкурса в электронной форме другого участника по критерию «опыт участника закупки по выполнению проектно-изыскательских работ» сомнителен и является незаконным, и подлежит отмене.

В ходе внеплановой проверки, изучив материалы дела Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «Владимирская строительная компания-А» частично обоснованной.

Признать уполномоченный орган (Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области) по проведению указанного открытого конкурса в электронной форме нарушившим требования части 13 статьи 54.7 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении уполномоченного органа, оператора электронной площадки не выдавать ввиду ранее выданного по результатам проведения внеплановой проверки.