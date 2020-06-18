Жалоба ООО «ВИТАЛОН» признана не обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВИТАЛОН» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов (ЖНВЛП) (МНН: капецитабин) для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» (№ закупки 0128200000120002536).

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно признала заявку одного из участников победившей в аукционе.

Проведя внеплановую проверку, изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

Но, вместе с тем, признала заказчика ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»– нарушившим требования 1статьи 14 и пункта 10 статьи 42 Закона о контрактной системе в сфере закупок. и вынесла в отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.