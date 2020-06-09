Жалоба ООО «Вектор Групп» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Вектор Групп» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Панфилово, д. Пахомово для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская РБ»».

Заявитель считает, что аукционная комиссия, действуя в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признала заявку ООО «Вектор Групп» несоответствующей требованиям, установленным документацией по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы обоснованной и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.