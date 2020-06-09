Жалоба ООО «Вектор Групп» признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Вектор Групп» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Злобино, д. Двойново, д. Паново для нужд ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» (№ закупки 0128200000120002285).

Заявитель считает, что аукционная комиссия, действуя в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признала заявку ООО «Вектор Групп» несоответствующей требованиям, установленным документацией по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы обоснованной и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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