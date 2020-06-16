Жалоба ООО «Урал Контракт» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Урал Контракт» на положения документации при проведении электронного аукциона на строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Бурино» Вязниковского района Владимирской области для нужд администрации Вязниковского района Владимирской области.

Заявитель полагает, что в документации рассматриваемого электронного аукциона имеется нарушение статьи 23, части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно заказчиком в документации указан идентификационный код закупки, не соответствующий коду, содержащемуся в извещении о проведении электронного аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.