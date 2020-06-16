Жалоба ООО «Урал Контракт» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Урал Контракт» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ пос. Вольгинский» (№ закупки 0128200000120002875).

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона составлена с нарушениями законодательства в сфере осуществления государственных закупок и ограничивает количество участников закупки, а именно проект государственного контракта не содержит положений о неприменении штрафных санкций к поставщику.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.

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