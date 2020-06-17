Жалоба ООО «Урал Контракт» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Урал Контракт» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на приобретение благоустроенных квартир во вновь выстроенном доме на территории МО «Город Покров».

Заявитель полал, что в документации рассматриваемого электронного аукциона имеются нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно:

1. Нарушение статьи 23, части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившееся в том, что заказчиком в документации указан идентификационный код закупки, не соответствующий коду, содержащемуся в извещении о проведении электронного аукциона.

2. Заказчиком в аукционной документации установлен срок действия банковской гарантии от срока действия контракта, а не от срока исполнения обязательств по контракту, что не соответствует статье 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной и признала заказчика нарушившим требования части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Предписание в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать в виду того, что допущенное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках осуществления данной закупки.