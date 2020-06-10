Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»: пристройка для размещения детского поликлинического отделения для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а именно заказчиком нарушены части 4, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе – не установлены штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения.

Таким образом, заказчиком в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы обоснованной, но предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать так как допущенные нарушения не повлияли на результаты закупки.