Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по строительству инженерных сетей и дороги (проезда) к земельным участкам в районе деревни Александровка округа Муром (сети водоотведения).

Заявитель полагает, что заказчиком в проекте контракта по рассматриваемой закупке допущено нарушение частей 4, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившееся в том, что в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, а именно не установлены штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения.

Таким образом, заказчиком в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.