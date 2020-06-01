Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положение документации при проведении электронного аукциона на строительство водопроводных сетей по ул. Центральная — ул. Луговая в д.Кочергино Селивановского района для нужд администрации Селивановского района Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно:

1. Проект муниципального контракта документации об Аукционе не содержит положения пунктов 3, 4, 5 Постановлением № 1466 в нарушение требований ч. 7 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

2. Указанный в документации график выполнения строительно-монтажных работ не содержит требования Методики составления график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по договору, предметом которого является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства работ, утвержденной приказом Минстроя 05.06.2018 №336/пр, а также нарушает требования части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.