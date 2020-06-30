Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по благоустройству прибрежной территории городского пруда «К истокам» Владимирская область, на ул. Зернова в городе Кольчугино Владимирской области.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, в той части, что в единой информационной системе отсутствует проектно – сметная документация в полном объеме, что нарушает пункт 3 части 9, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к мнению, что положения раздела 4 проекта контракта определены заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства № 1466. Таким образом, довод заявителя не находит своего подтверждения и приняла решение о признании жалобы не обоснованной.