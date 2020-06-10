Жалоба ООО «Студия промышленного дизайна» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Студия промышленного дизайна» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по созданию произведения архитектуры и градостроительства «Разработка архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка, ул. Мира-Октябрьский проспект.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок при подведении итогов конкурса, которые выражались в применении неправомерного порядка оценки заявок участников.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.