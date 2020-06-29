Жалоба ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений нежилого строения по адресу: г. Ковров, ул. Малеева, д. 2, строение 2 для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Ковровский транспортный колледж».

По мнению заявителя, некоторые характеристики товара, включают химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

Таким образом, при описании объекта закупки в Техническом задании документации об электронном аукционе заказчиком допущены нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, выразившиеся в необъективном описании объекта закупки и установлении требований к товарам, работам, услугам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной в связи с тем, что доказательств, свидетельствующих о том, что содержащиеся в документации требования к товару, создали одному участнику размещения заказов преимущество перед другими, либо являются непреодолимыми для потенциальных участников размещения заказа, а также каким-либо образом повлекли за собой ограничение количества участников размещения заказа заявителем жалобы не представлено.