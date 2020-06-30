Жалоба ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на Выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Осинки, с. Сергиевы Горки, д. Октябрьская, для нужд ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ».

Заявитель полагает, что отсутствие в документации о закупке функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, требований к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о закупке полного объема проектной документации, может привести к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта, таким образом, отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме на официальном сайте нарушает пункт 3 части 9, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» необоснованной и считает, что нарушения, допущенные заказчиком, не привели к нарушению прав заявителя, а также пришла к выводу о нецелесообразности выдачи заказчику предписания.