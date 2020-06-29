Жалоба ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по рекультивации свалки ТБО в мкр. Оргтруд в г. Владимире.

Заявитель полагает, что решение конкурсной комиссии о признании победителем открытого конкурса в электронной форме другого участника, который предложил лучшие условия исполнения контракта, на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе, является незаконным и подлежит отмене.

Изучив материалы дела, комиссия приняла решение признать жалобу ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» необоснованной.