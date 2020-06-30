Жалоба ООО «Сигма-СЛ» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Сигма-СЛ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству спортивной площадки (покрытие) на территории МО Вяткинское сельское поселение в п. Улыбышево для нужд администрации муниципального образования Вяткинское сельское поселение Судогодского района.

Заявитель полагает, что при рассмотрении вторых частей заявок аукционная комиссия неправомерно приняла решение о признании его заявки не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе по причине отсутствия в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе идентификационного номера налогоплательщика учредителя участника электронного аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к мнению, что аукционная комиссия действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала не соответствующей заявку ООО «Сигма-СЛ» по основанию, указанном в протоколе подведения итогов рассматриваемого электронного аукциона и приняла решение о признании жалобы необоснованной.