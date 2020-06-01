Жалоба ООО «ПК РостПроект» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ПК РостПроект» на положение документации при проведении электронного аукциона на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно:

-заказчиком нарушена ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок;

-заказчик намеренно ограничил круг поставщиков, что говорит об ограничении конкуренции и нарушении положений ст.8 ФЗ № 44-ФЗ.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «ПК РостПроект» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.