Жалоба ООО «Петрознак» признана необоснованной

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы Владимирской области рассмотрела жалобу ООО «Центрасоль» на действия заказчика – Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» при проведении аукциона на право заключения договора на поставку щебня и песка дробленного из изверженных горных пород.

По мнению Заявителя, заявка Общества на участие в аукционе была неправомерно отклонена, в связи с отсутствием в ней информации о месторождении песка и щебня.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.