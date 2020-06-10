Жалоба ООО «Новая Линия» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Новая Линия» на положения документации при проведении электронного аукциона выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения квартального проезда по ул. Старовская между жилыми домами.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования части 5 статьи 34 , части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе, что не дает полного представления об условиях исполнения Контракта, ограничивая круг участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы обоснованной, но предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать так как допущенные нарушения не повлияли на результаты закупки.