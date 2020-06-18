Жалоба ООО «Национальный центр информатизации» признана частично обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Национальный центр информатизации» на положения документации на поставку автоматизированных рабочих мест (моноблоков) для нужд ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит положения, устанавливающие дополнительные характеристики, которые ограничивают количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной и признала заказчика нарушившим требования частей 5,6 статьи 23 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия приняла решение предписание в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать в виду того, что допущенное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках осуществления данной закупки.

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