Жалоба ООО «МОРИС» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МОРИС» на положение документации об электронном аукционе «Завершающий этап строительства универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г.Собинка Владимирская область для нужд администрации Собинского района».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно:

1. Проектная документация размещена не в полном объеме.

2. Заказчиком неверно определена начальная (максимальная) цена контракта.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «МОРИС» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.